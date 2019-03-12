Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz,

Seçim çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir önemli yollar üzerinde bulunduğunu ve "Balıkesir'in geleceğinin çok parlak" olduğunu söyledi.

Seçim çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir önemli yollar üzerinde bulunduğunu ve "Balıkesir'in geleceğinin çok parlak" olduğunu söyledi.



Balıkesir'in; İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'ı kapsayan, ulaşım altyapısıyla birbirine entegre olmuş Altın Çember'in kalbinde yer aldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz, her ilçenin kimliğine uygun 6,5 milyar TL'lik sanayi yatırımı ile Balıkesir'de kalkınma hamlesi başlatacaklarını söyledi.



Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Şehir Tasavvuru ve Proje Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı, İstanbul - Yalova - Bursa - Balıkesir - Çanakkale - Tekirdağ'ı kapsayan Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri ile de tamamlanan Altın Çember hakkında açıklamalar yaptı. Balıkesir'i; 25 milyon nüfusun yaşadığı ve Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı Marmara Bölgesinin merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Yücel Yılmaz bu amaçla sanayi, ticaret, ekonomi, turizm, tarım ve hayvancılık noktasında topyekun bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını kaydetti.



"Balıkesir kazanır, Türkiye kazanır"



Balıkesir'in konumu itibarıyla lojistik bir üs, gelişen ulaşım ağları ile de yatırımcılar için cazibe merkezi olabilecek altyapı ve imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Ulaşım yatırımıyla birbirine entegre hale gelen Altın Çember denilen bu bölgenin kalbinde yer alan Balıkesir ekonomisini ve bu çemberi iyi yönetebilirsek; Türkiye'nin en büyük zenginliklerinin kapısını açacak olan temiz ve kontrollü sanayileşmeyi bu bölgeye çekebilirsek Balıkesir kazanır, Türkiye kazanır" açıklamasında bulundu.



İlçelerin kimliğine uygun kalkınma



Çemberin iyi yönetilmesi halinde Balıkesir'e ivme kazandıracağını ve değer katacağını belirten Yücel Yılmaz, "Kalkınan Balıkesir için büyük bir atılım başlatacağız. Şehrimizi Kuzey'in Yıldızları, Güney'in Yıldızları ve Körfez'in Yıldızları olarak 3 ekonomik bölgeye ayırdık. Kuzey'in Yıldızları; Bandırma, Manyas, Susurluk, Gönen, Erdek ve Balya. Bu ilçelerimiz Kalkınan Balıkesir'in sanayi ve teknoloji kimliğini üstlenecek. Güney'in Yıldızları; İvrindi, Savaştepe, Altıeylül, Karesi, Kepsut, Bigadiç, Sındırgı, Dursunbey lojistik, tarım ve termal turizm kimliklerini üstlenirken; Körfez'in Yıldızları; Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ise turizm kimliğini üstelenecek" dedi.



Yılmaz, "Balıkesir'in geleceği parlak"



Balıkesir'in geleceği en parlak illerin başında geldiğini vurgulayan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'imizin her ilçesine, mahallesine, köyüne değer katmak, buralarda istihdam oluşturmak, kent ekonomisine güç katmak, çocuklarımıza ve gençlerimize istikbal hazırlamak için geliyoruz. Organize sanayi ve lojistik projelerimiz, 4 mevsim turizm projelerimiz, tarımsal üretimi teşvik edip verimi arttırmaya yönelik projelerimiz ve esnafımıza yönelik ticaret odaklı projelerimiz ile şehrimizin hızla kalkınmasını sağlayarak, Türkiye'nin önemli bir ekonomi şehri olmasını sağlamak hedefiyle yola çıktık" dedi.



Balıkesir'e 6,5 milyar TL'lik sanayi yatırımı ile 108 bin kişiye istihdam sağlayacakları yatırımları içeren Sanayi Master Planını hazırladıklarını kaydeden Yücel Yılmaz, göreve gelmeleri halinde ilk 100 günde programı tamamlayıp yatırımları başlatacaklarını belirtti. Yılmaz, "Balıkesir'i ayağa kaldıracak, Balıkesir'i güçlendirecek, potansiyelini arttıracak projeleri hayata geçirecek, ötekileştirmeden kavga etmeden istişare ile sonuç alacağız" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

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