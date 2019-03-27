Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Hedeflerini Anlattı

31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde CHP Partisi adayı olan Tunç Soyer ve Saadet Partisi İzmir adayı,aynı zamanda Odamız üyesi olan Şerafettin Kılıç İzmir Mali Müşavirler Odası'nda Mali Müşavirler ve kamuoyuna kendilerini, göreve geldiklerinde yapacaklarını anlattı. Beraberlerinde kendi partilerinden İzmir İlçe Belediye Başkan Adayı olan Mali Müşavirlerin de bulunduğuSoyer ve Kılıç, Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu tarafından karşılandı. Konferans Salonu'nda kalabalık bir izleyici grubuna seslenen Başkan Adayları, İzmir için geliştirecekleri yeniliklerden ve farklılıklardan bahsetti.

Odamız tarafından davet edilen Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi ve partinin diğer adayları, geleceklerini bildirdikleri ilk tarihi kendi talepleri ile 22 mart'a ertelediler fakat daha sonra program yoğunluğu olduğunu belirterek iptal ettiler.

İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Adak ise yerel seçimlerin ülkemiz için büyük önem taşıdığını söyleyerek 'Her iki partinin adayını da dinlemek, çalışmalarını daha iyi duyurabilmek ve değerlendirebilmek için Odamızda ağırladık. Diğer adayımızı da davet ettik fakat kendileri iptal ederek gelemediler. Amacımız hem onları daha iyi tanımak hem de kendimiz ve mesleğimizle ilgili ihtiyaç ve isteklerimizi dile getirmekti. Umuyorum seçimler demokratik ve adil bir şekilde geçer ve hem ülkemizi hem de şehrimizi daha ileriye götürecek şekilde sonuçlanır' dedi.