Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı

11.11.2020 11:49
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İzmir depreminin ardından gündeme gelen Bursa'da 2200 konutlu 1050 Konutlar Mahallesi'ndeki dönüşüm için Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerine çok cazip bir teklif götürdüğünü belirterek, "Madem benim değerleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İzmir depreminin ardından gündeme gelen Bursa'da 2200 konutlu 1050 Konutlar Mahallesi'ndeki dönüşüm için Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerine çok cazip bir teklif götürdüğünü belirterek, "Madem benim değerleniyor. Metrekareye metrekare istediğim gibi üzerine para ver' mantığıyla yapılacak kentsel dönüşümlerle bu şehrin geleceğine ihanet ederiz. Bu anlayış şehrin geleceğine dinamit koymaktır" dedi. Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çok cazip bir teklifte bulunduğunu aynı metrekarede yenileme ile 12 yıl vadeli 100 ila 150 bin liralık bir farkın talep edildiğini bildirdi.

1000 günlük icraatlarını basın toplantısıyla açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıkılmaya yüz tutmuş haldeki 1050 Konutlar kentsel dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı.

1050 konutlar sakinlerini Yıldırım'da şu an kısa süre içinde başlayacak olan Erdoğan Caddesi üzerindeki kentsel dönüşümü incelemeye davet eden Başkan Alinur Aktaş, "Aracınız eskidiğinde nasıl ki siz bununla alakalı aracınızın daha üst modelini almak, sıfır almak niyetiyle hesap yapyorsanız, evinizle alakalı da o hesabı yapmanız lazım. Her ilçede az veya çok bu tür binalar var. Biz acil kodlu toplandık. Bütün konuları istişare ettik. Her belediye başkanınızın sorumluluğu var. Bursa büyükşehir olarak en büyük sorumluluğu almaya hazırız. 0,50 emsal uygulamalarında geçmişte olduğu gibi benim metrekareme metrekare ver üzerine para ver mantığıyla yapılacak kentsel dönüşümlerle bu şehrin geleceğine kesinlikle ihanet ederiz. Rahmetli Hikmet Şahin'i andım. Hizmet eden başkanları andım. Gönlüm temenni ederki aynı iyi duygularla birileri bizi ansın" dedi.

Her başkanın kendi döneminden sorumlu olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Ben 1050 konutları konusunu üzerine vazife edinmiş birisiyim. Adı 1050 konutlar olmasına rağmen 2230 konut var. 430 dönümlük alan. Eğer yapılırsa Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü olacak. Cumhurbaşkanımıza aktardım. Beni Murat Kurum bakanımıza yönlendirdi. 'Bakanlık fedakarlığını yapsın' dedi. Bakanımıza ekibimle beraber anlattım. Dernek başkanıyla 7-8 kişi getirin dedi. Beraber gittik. Şu an binaların değeri değer biçilemez, yıkılmaya yüz tutmuş. 200 bin lira. Katı ve metrekareyi muhafaza etmek kaydıyla kat adetini arttırmadan 100 ile 150 bin lira arasında 12 yıl vade ödenecek. Kaba hesapla 100-150 bin arası olacak dedi. Uygulama yapıldığında daire nin değeri 600-700 bin liraya çıkacak. Burada söylüyorum, 'emsal' diye bir konu var. Oranın emsali kaç, bize getirilen teklifle kaç olacak. Konut, işyeri olarak, başka bir şey olarak ne yaptığınız önemli değil.Önemli olan buradaki yoğunluktur. Emsal dediğiniz bu. Nihayetinde aynı emsalle, ilave verilen emsallere, bahçeler, otoparklar milli emlaka ait, kendilerine her türlü yardımcı olabileceğini ifade etti" diye konuştu.

İyi Parti İl Başkanı'nın provokasyon yaptığını ifade eden Başkan Aktaş, "Sanki benim o insanlarla olumsuz kanaatim varmış gibi beni şikayet ediyor. Bu millet beni de o il başkanını da biliyor. Ben 5 yaşındaki çocuğu dinleyip bir şey alabilirmiyiz diye işime hakim insanım. Provokasyonla, yalanlarla farklı taahhütlerle karşılığı olmayan sözlerle biz bu işleri çözemeyiz. Eğri oturup doğru konuşacağız. 180 bin liralık bina 600 bin liraya çıkarken 12 yıl vade ile 150 bin lira veremeyecek durumunuz varsa bilemem, imkanı hiç olmayanlarla ilgili konuyu taşırız. Biz bunu istemiyoruz, daha yüksek emsalle halledelim diyorsanız, eskiden İhsaniye vardı köydü, Ataevler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı vardı. Ben de rahmetle anılmak istiyorum. Bu konuyla alakalı herkes konuyu net bilmesine rağmen eğip bükmeye gerek yok. Tüm belediye başkanlarımızın kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bizm tüm Bursayla alakalı öncelikli yerlerimiz var. Merinos altı, Altıparmak bunlardan bir tanesi. Aradaki farkları az önceki farktaki örnek gibi kolaylaştıralım. Madem benim yerim değerleniyor. Metrekareye metrekare istediğim gibi üzerine fark isterim yaklaşımı bu şehrin geleceğine dinamit koymaktır. İzmir depreminden sonra 8-10 mesaj aldım. Birkaç tanesi hakarete varan mesaj. Bu sadece benim sorumluluğumda değil. Sadece eski arabayı yenilemek, eski evi yenilemek öncelikli sizin sorumluluğunuz. Ben gayret sarf ettim" diye konuştu.

Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamasi nutuklarla birilerinin provokasyonlarıyla işi çözmekten ziyade bence eğri oturup doğru konuşup samimiyetle fotoğrafın bütününe bakmak en iyisi. Belediye başkanlarıyla toplandığımızda irade ortaya koyduk. İstanbul, Kocaeli ile beraber 3 şehirden birisiyiz. Zeminle alakalı çalışmalar bitti. Bundan sonraki yol haritasını daha sağlıklı belirleyeceğiz. Kestel' de bir çalışmamız var. Vani Mehmet Mahallesi, Osmangazi, Yıldırım'da farklı yerde çalışmalar var. Üst ölçek plan yapan belediye olarak ister CHP ister MHP veya Ak Partiden kimseye engel olmak değil, süreci hızlandırmak durumundayız.

Mesele sağlıklı bir şekilde, şehrin bundan sonrasına bugün bir siteyi çözerken bundan sonraki olumsuzluklara sebep olmamak adına çalışacağız." - BURSA

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Alinur Aktaş, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti         
11:23
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor         
10:49
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:05:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş 1050 konutlardaki riskli binaların detayını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei