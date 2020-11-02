Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

Belediyenin merkez binasında gerçekleşen kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, AA'nın yaptığı başarılı çalışmaları takip ettiğini belirtti.

Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Aksoy, Aktaş'a AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü hediye etti ve yayınlar hakkında bilgi verdi.