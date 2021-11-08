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Şehitlerimizin yakınları baş tacımız - Son Dakika

Şehitlerimizin yakınları baş tacımız

08.11.2021 10:40
Şehitlerimizin yakınları baş tacımız

08 KASIM 2021BASIN BÜLTENİŞehitlerimizin yakınları baş tacımızBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tunceli Pülümür Vadisi'nde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı ağırladı.

08 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Şehitlerimizin yakınları baş tacımız

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tunceli Pülümür Vadisi'nde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı ağırladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünde ilkokul öğretmenliği yapan Necmettin Yılmaz, yaz tatili için ailesinin yaşadığı Gümüşhane'ye giderken 16 Haziran 2017'de Tunceli Pülümür Vadisinde hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılmış ve şehit edilmişti. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cesedi uzun süren aramaların ardından 12 Temmuz 2017'de Tunceli Pülümür Çayı'nda bulunmuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı Bursa'da ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, şehit öğretmen anıldı. Şehit oğluyla ilgili hatıralarını anlatan Hamit Yılmaz, öğretmen Necmettin Yılmaz ile her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

"Tek yürek olarak kenetleneceğiz"

Çok özel bir misafiri Bursa'da ağırladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ilim, irfan peşindeyken hain teröristlerce karne tatili sonrası memleketi Gümüşhane'ye giderken şehit edildiğini hatırlattı. Babası Hamit Yılmaz'ı Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Geçen sene de Öğretmenler Günü'nde telefonla aramıştım. Özelde de misafir etmek istedim. Birlik ve beraberliğimiz artarak devam edecektir. 84 milyon Türkiye, tek yürek olarak kenetleneceğiz. Rengini şehitlerimizden alan Ay Yıldızlı bayrağımızın altında hür ve özgür bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Hiçbir güç bizi bu davadan ayıramaz. Hamit ağabeyimizi Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" dedi.

"Evladım beni reyhan kokusuyla karşıladı"

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kendisini Bursa'ya davet etmesinden ve ağırlamasından mutlu olduğunu belirtti. Gümüşhane'den Bursa'ya Anadolu'nun her köşesinde kalplerin vatan sevgisiyle attığından şüphe duymadığını ifade eden Yılmaz, tek bayrak altında binlerce yıl yaşadıklarını ve uzun yıllar daha yaşayacaklarını dile getirdi. Şehit olan oğlunu anlatan Yılmaz, "Şehit öğretmenimiz Necmettin evladım da bu vatanın değerli evlatlarından biriydi. Tarih boyunca binlerce şehit verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Hepsini saygıyla anıyorum. Necmettin, bütün evlatlarımız gibi vatanını, milletini seven bir evladımızdı. 2017'de Cuma günü asalak vampirler tarafından Tunceli Pülümür Vadisi'nde yolu kesilerek aracı yakıldı ve şehit edildi. Naaşı dereye atılmış. 27 gün sonra bulabildik. Rabbim, Adli Tıp'ta bir şehidin ve şehadetin nasıl olacağını bir babaya tattırdı. Evladım beni reyhan kokusuyla karşıladı. Allah'a hamd olsun. Şehadetinin nasıl bir şerbet olduğunu bizlere gösterdi. Şehit ailelerinden biri olmaktan gurur duyuyorum. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Bosna'dan Kazakistan'a, Kırım'dan Kabe'ye kadar geniş coğrafyanın evlatlarıyız. Hür yaşadık, hür doğduk ve hür öleceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Alinur Aktaş, şehit babası Hamit Yılmaz'a günün anısına ipek tablo hediye etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Necmettin Yılmaz, Gümüşhane, Bursa, Şehit, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şehitlerimizin yakınları baş tacımız - Son Dakika


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