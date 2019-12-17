Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Orhangazili muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Orhangazili muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Orhangazili muhtarlarla buluştu

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi'nin muhtarları ile 2020 yılı planlama toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Orhangazili muhtarlarla buluştu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi'nin muhtarları ile 2020 yılı planlama toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önceden planlanan çalışmalar ve kendisinin bizzat muhtarlarla birlikte yaptığı değerlendirme toplantısında ele alınan tüm hizmetlerin 2020 yılı içerisinde öncelik sırasına göre hayata geçirileceğini ifade etti.


İlçelere yönelik değerlendirme toplantısı kapsamında Orhangazi'de muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir'in yatırımlarıyla ilçenin değerini artıracağını söyledi. Hızla gelişen bir bölge olan Orhangazi'nin, büyükşehirin desteğiyle daha etkin hizmetler alacağını söylerken, belirlenen hedefler doğrultusunda ekibiyle birlikte aralıksız çalıştıklarını ve Bursa'da çıtayı bir bütün olarak daha yukarılara taşımayı planladıklarını ifade etti.


Gayretlerimiz bir taş üstüne bir taş koymaktır


Bütün gayretlerinin tüm Bursa'ya hizmet ettiğini söyleyen Aktaş,"Bursamıza ve ilçelerimize bir taş üstüne bir taş koymaktır. Başkan Aktaş, mahalle muhtarlarının mahallelerindeki sıkıntılarını, taleplerini ve isteklerini tek tek dinleyerek notlarını aldı. Ayrıca toplantıda ağırlıklı olarak altyapı, ulaşım ve sulama konuları gündeme geldi. - BURSA

Alinur Aktaş, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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