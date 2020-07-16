Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Ziyaret sonunda Aksoy, Aktaş'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.

Aksoy da AA'nın bölgedeki çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi.

Aktaş, makamında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın kamuoyunu bilgilendirmede başarılı işler yaptığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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