Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarının hizmete girmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Altay, yazılı açıklamasında, dün açılışı yapılan projeyle Konya'nın tarihi bir gün yaşadığını aktardı.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sonra en önemli sulama projesi olan KOP kapsamında önemli bir açılışın gerçekleştirildiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci de bize gösterdi ki ülkeler için en önemli iki gündem var; sağlık ve tarım. Tarım denince de akla Konya geliyor. Konya'da tarımın kaynağı da su. Toprakla suyu buluşturduğumuzda inşallah tüm Türkiye'ye yetecek üretim yapıyor. Bu manada yapmış olduğumuz açılışla çiftçimizin kazancında önemli bir artış olacak. Konya'nın sulanan alanları artacak. Şehrimize katma değer sağlayacak. Hemşehrilerim ve bölgemiz adına Cumhurbaşkanımıza Konya'ya verdiği destekten dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'ya, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, milletvekillerimize ve tüm emeği geçen herkese Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun."