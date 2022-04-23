Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

23.04.2022 15:25
Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Muhammed Yusuf Topal'a bıraktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Muhammed Yusuf Topal'a bıraktı.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Başkan Beyazgül kutlamalar kapsamından 2002 Vakıflar İlkokulu öğrencisi Muhammed Yusuf Topal'ı makamında kabul etti.

Temsili olarak makam koltuğuna oturtulan Topal, Şanlıurfa'da içerisinde oyun alanlarının da olacağı bir çocuk köyünün oluşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Bugün 23 Nisan makam koltuğuna Muhammed Yusuf Topal evladımız oturdu. Talimatlarını verdi. Biz verdiği talimatları emir telakki edip yerine getireceğiz. İnşallah Gelecekte çocuklarımız Türkiye'yi, Dünyayı yönetecek duruma gelecekler. Çocuklarımızın güzel gönüllerindeki güzel düşünceleri de bizlerin hedefleri olacaktır." dedi.

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Zeynel Abidin Beyazgül, Muhammed Yusuf, Şanlıurfa, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika


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