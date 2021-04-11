Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

11.04.2021 10:35
Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, işgal altındaki topraklarında esaretin sona ermesi için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla cesur Urfa halkının iman dolu göğsünü siper ederek, ölümü bir şehadet olarak görüp "İbrahim"i bir millet şuuruyla ayağa kalktığını belirtti.

İşgalcilerin, bu kadim şehrin esareti asla kabul etmeyeceğini "Osmanlı tokadını yiyerek" acı bir tecrübeyle öğrendiklerini ifade eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Çünkü Urfa, sadece sabır timsali Eyüp Peygamber'in değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim'in de şehridir. İstiklal Harbi'mizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla cesur Urfalıların kazandığı zafer ve kahramanlık, milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancını bütün vatana ilham etmiştir. Bu işgale karşı cesur Urfa halkı, yüksek bir ruh ve şuurla verdiği mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. 'Allah ancak inananlarla beraberdir' ilahi kelamına gönül bağlayan Urfalılar, yaratıcının dışında herhangi bir yardımcı beklemeden, sevgisi imandan sayılan vatan için canlarını feda ederek bizlere şanlı bir tarihi miras bırakmışlardır. Urfa halkı, kurtuluş savaşında gösterdiği kahramanlıklar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce 1984'te 'Şanlı' unvanı, sonra 2016'da 'İstiklal Madalyası' ile onurlandırılmıştır. TBMM tarafından Urfa'nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşliği daha da perçinlemesi ümidiyle, tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Asırlardır ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda eden bütün şühedaya, terörle mücadelede ve sınır ötesi harekatlarımızda şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin."

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Osmanlı, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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