Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve yönetim kurulunu ziyaret etti.



Demirel, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karamürsel ilçesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çok değer veriyoruz. Kendisinin de buraya çok değer verdiğini biliyoruz." dedi.

Başkan Büyükakın da yoğun bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirtti.

AK Parti teşkilatlarına teşekkür eden Büyükakın, şunları söyledi:

"Bizim gerçek gücümüz teşkilatlarımızın çalışmalarıyla ortaya çıkar. Tek başımıza bizler anlam ifade etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bizim gözümüz, kulağımız olun. Bizler hizmet etmek için bu yola çıktık. Kulağımıza gelmezse gözümüz görmezse hiçbir çalışmamızın anlamı yok, bunun da en doğru yolu teşkilatlarımızın saha olmasıdır. Geçmişte çok katkılarınız oldu bundan sonraki süreçte de aynı şekilde arkamızda olmanızı bekliyorum."

Büyükakın, daha sonra Karamürsel'deki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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