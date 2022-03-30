Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika

Görevinde üçüncü yılı geride bırakan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu sürede yapılan hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 16 ilçe belediyesi ile ortak aklı merkeze alarak, kadim kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir mahallesine hizmet götürmenin gayretinde olduklarını ifade etti.

Büyükkılıç, 1 milyon 434 bin 357 nüfusa sahip kenti 4'üncüsü yolda olan 3 büyük organize sanayisi, bir serbest bölgesi, 5 üniversite ve teknoparkıyla adeta endüstri, ticaret, gastronomi, eğitim, sağlık ve bilimin merkezi yaptıklarını belirtti.

3 yıl içerisinde ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür ve sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizme kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarına dikkati çeken Büyükkılıç, seçim beyannamelerinde kamuoyu ile paylaştıkları "150. Yılda 150 Proje"lerinin tüm hızıyla sürdüğünü anlattı.

2020 yılında salgına rağmen birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, aynı yıl toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını hatırlattı.

2021 yılında da dolu dolu yatırımlara imza attıklarını, 1 milyar 800 milyon liraya yükseltilen bütçenin yüzde 98'ini gerçekleştiren belediye olarak 2022 yılına da hızlı başladıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2022 yılının ilk 3 ayında, tüm üniversite ve merkez kütüphanelerde sıcak çorba hizmeti başlatırken, elektrikli araçlara ilginin arttığı bugünlerde elektrikli araç şarj üniteleri kurulumları yapmaya başladık. Mini kitaplıktan şarj ünitelerine, internet hizmetlerinden ısıtma sistemine kadar tam donanımlı 'Kapalı Durak Projesi'ni hayata geçirdik. 'Üretim sizden, destek bizden' sloganıyla başlatılan organik tarım temel eğitim programı düzenledik. Besicilere ve öğrencilere su faturalarının yarısını ödeyeceğimiz müjdesini verdik. Engelsiz Yaşam Merkezi'ne 5 milyon TL'lik yeni araç desteği sağladık. Çiftçilere 2,5 milyon TL'lik nohut tohumu desteği verdik. 13 ilçeye kedi ve köpekler için 13 ton mama desteği sağladık. Yine üreticiye 12 milyon TL maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu, 3 milyon TL maliyetli de 193 ton aspir tohumu dağıttık. Hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz tarafından cami yapımı için işbirliği protokolü imzaladık. Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin yeni projesini tamamlayarak, açılışa hazır hale getirdik."

Bir yandan yatırımları sürdürürken, diğer taraftan da bu çalışmaların meyvesi olarak bir çok alanda ödüller kazandıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Elhamdülillah imkanlarımız var, kaynağımız var, bütçemiz var, dua edenlerimiz var ve bize sahip çıkanlarımız da var. Bu şehre ve insanlarına dökeceğimiz çok alın terimiz ve daha yapacağımız çok işimiz var. Teşekkürler Kayseri." ifadelerini kullandı.