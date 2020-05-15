Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Bünyan'da - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki haftada 9 ilçeyi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da Belediye Başkanı Özkan Altun ile bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak ve ihtiyaçları tespit etmek için Bünyan'da olduklarını belirten Büyükkılıç, normalleşme adımları atıldığın ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini aktardı.

"Salgının artmasına neden olacak davranışlara fırsat vermemek lazım" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İftar nedeniyle bir araya gelmek, teravihlerde cemaatler oluşturmaya çalışmak ya da cenazeler vesilesiyle bir araya gelme yönündeki yaklaşımlara karşı dikkatli olmalıyız. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da Bünyanlı ve Kayserili hemşehrilerimiz kurallara uyar ve sorun oluşturmaz diye düşünüyoruz. Vaka sayımızın sıfırlanması için inşallah hassasiyetimizi daha da fazla göstereceğiz."

Bünyan Belediye Başkanı Altun ise Büyükkılıç'a koronavirüsle mücadelede ilçeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, ziyaretin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak esnafı ziyaret etti.