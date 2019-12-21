Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı'nı inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı'nı inceledi - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı'nı inceledi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen fotoğrafçıların ilgi gösterdiği Hörmetçi'yi inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı'nı inceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen fotoğrafçıların ilgi gösterdiği Hörmetçi'yi inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerindeki Hörmetçi Sazlığı'nı gezerek, yılkı atlarını besleyen ve "Ali Dayı" olarak bilinen Ali Kemer'den bilgi aldı.

Dünyanın dört bir yanından Kayseri'ye gelen fotoğrafçıların ilgi gösterdiği yılkı atlarını da izleyen Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı'nın tanıtımına önem vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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