Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KKTC'ye gitti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile protokol imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım AŞ'nin KKTC'de Toplu Taşıma Sistemi Reform ve Kurumsallaşma Projesi'nin yürütülmesi kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan ile protokol imzaladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden Büyükkılıç, Başbakana nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin her anlamda bağlarının güçlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Kayseri'nin tecrübeleri, sanayisi, turizmi, diğer alanlardaki başarıları dahil bütün bunlardan yararlanmak ve faydalanmak bizler için büyük bir imtiyazdır. Bu yakınlığımızın büyük bir şekilde giderek artıyor olması beni son derece mutlu etmektedir. Sizlerin daveti üzerine mart ayında pandemi öncesi ziyaret etme imkanı bulmuştum. Bu süre içinde şahsıma ve heyetime göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tekrar tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

KKTC temasları kapsamında 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de bir araya gelen Büyükkılıç daha sonra Lefkoşa'nın Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye ziyarette bulundu.