Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma satışı yapan esnafı ziyaret etti. Pastırmanın adının son dönemde Kastamonu ile anılması ile ilgili olarak konuşan Başkan Büyükkılıç; "Pastırma denince akla Kayseri gelir. Ondan sonra diğerleri konuşur" dedi.



Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kazancılar Çarşısı'nda pastırma satışı yapan esnafa ziyarette bulunarak sohbet etti. Son dönemdeki 'Pastırma Kastamonu mu yoksa Kayseri'mi konusuna değinen bir esnaf; " Türkiye'de son dönemdeki tartışmaya bugün son veriyoruz. Yaklaşık 110 yıldır Kayseri'de imal edilip Türkiye'ye sunulan, Türkiye'nin damak tadı sucuk ve pastırma bizim işimiz. Yaklaşık 1900'lü yılların başından beri Kayseri'de sucuk ve pastırma imal edilir. Türkiye'nin yüzde 25-30'una da buradan gönderilir" ifadelerini kullandı.



"Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bir başka şehrin pastırmasını yiyorsa 40 yıldır da Kayseri'ninkini yiyor"



Bunun üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise pastırma denince akla Kayseri'nin geldiğini belirterek; "Biz tartışma tarafı değiliz. Pastırma denince aklımıza gelen şehir Kayseri'dir. Pastırma Kayseri ürünüdür. Pastırmanın kalitelisi Kayseri'de satılır, yenilir, götürülür. O açıdan Kayseri'nin pastırması ve diğerleri şeklinde sınıflandırılabilir. Biz kendi ürünümüzü pazarlamayı, kendi ürünümüze sahip çıkmayı önemsiyoruz. Pastırma yiyecekseniz Kayseri'den almanız gerekir diye iddialı bir şekilde konuşuyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın konumunu kimsenin istismar etmeye veya konuşmaya ne bizim ne de bir başkasının herhalde hakkı yoktur. Sayın cumhurbaşkanımız 20 yıldır bir başka şehrin pastırmasını yiyorsa 40 yıldır da Kayseri'ninkini yiyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Yenilen pastırmalarla ilgili herkes görüşlerini sunar. Biz şunu iddia ediyoruz, pastırma denince akla Kayseri gelir. Ondan sonra diğerleri konuşur" şeklinde konuştu.



Bir başka esnaf ise pastırmanın kesinlikle Kayseri'nin olduğunu vurgulayarak; "Kendi içimizde yarışıyoruz. Pastırma kesinlikle Kayseri'nindir. Kastamonu bize sağ olsun sarımsak gönderiyor. Kesinlikle pastırma Kayseri'nindir" dedi.



Gezi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ürünlerinin tanıtılması, paylaşılması ve tadılması yönünde gayret gösterdiklerini dile getirdi. Büyükkılıç; "Pastırma ve sucuk ağırlıklı satılan esnaflarımızı ziyaret ettik. Tabi Kayseri denince akla sucuk, pastırma, mantı gelir. Bu çok doğaldır. Biz Kayseri'nin bu ürünlerinin tanıtılması, paylaşılması ve tadılması yönünde elbette bu şehrin hizmetkarları olarak gayret gösteriyoruz. Sağ olsunlar esnaflarımız da sağduyu ile hareket ediyor. Kayseri tabi pastırmayla yüzlerce yıl önceden beri anılan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ve o kültürü taşımış olan bir şehir. Bizim bunu korumamız, kollamamız, dikkat etmemiz asli görevimiz. Bu yönde de gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.



Vali Şehmus Günaydın ise şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünleri değerlendirmek istediklerini kaydederek; "Belediye başkanımızla beraber esnafımızı ziyarete çıktık. Bugün de pastırma ve sucuk satışı yapan esnafımızın yoğun olduğu bir yerdeyiz. Esnafımızın sıkıntılarını gidermek için çalışıyoruz. Pastırma Kayserimiz için, tanıtımı için çok önemli. Önümüzdeki hafta Ankara'da bu konuda bir etkinlik olacak. Bizler imkan buldukça Kayserimizin bütün zenginliklerini, bütün değerlerini hem ülkemize hem dünyaya tanıtmak istiyoruz. Biz şunu kendimize ilke edindik; Kayserimizde sunabileceğimiz, ekonomimize katkı sağlayacağımız hangi ürünümüz varsa çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.



Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, programı takip eden basın mensupları ve vatandaşlara pastırma ikram etti. - KAYSERİ