Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilgili toplantı yaptı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bir toplantı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamındaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ ile Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp katıldı.

Toplantıda projede gelinen son noktaya ve halen yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Büyükkılıç, Sahabiye Projesi ile ilgili görselleri de izledi.

Toplantıda Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgedeki yeşil alan durumunda yaşanacak değişim de ele alındı.

Büyükkılıç ayrıca yapımında sona gelinen 40 bin metrekarelik iki katlı ve 934 araçlık otopark ile ilgili de görselleri inceledi.