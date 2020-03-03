Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni binalarında hizmet veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yaptığı ziyarette İl Müdürü Mustafa Şahin ile hizmet binasını gezerek personelle sohbet etti.

İl Müdürü Şahin, Büyükkılıç'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Şahin, tarımla alakalı en kapsamlı ve yoğun çalışan belediyenin Büyükşehir olduğunu belirtti.

Büyükkılıç ayrıca Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bölge Müdürü İsa Çapkın ile bir süre sohbet eden Büyükkılıç, şehirdeki yeşil alanları ve ormanları arttırmak için bölge müdürlüğü ile birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İl Müdürü İsa Çapkın da Erciyes ve Develi'yi kapsayacak 190 bin ağaçlık yol kenarı ağaçlandırma projeleri olduğunu belirterek projeyle ilgili Büyükkılıç'a bilgi verdi.