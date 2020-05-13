Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ilçe ziyaretleri - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Tomarza ve Talas ilçelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine İncesu ile başladı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile Kızılören Yolu'nda yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükkılıç, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Daha sonra Yeşilhisar ilçesine giden Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan tarafından karşılandı. Taşyapan, ilçedeki koronavirüs çalışmaları ve yatırımlar hakkında Büyükkılıç'a bilgi verdi.

Yahyalı ilçesini ziyaret eden ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, gönülleri almak için yola çıktıklarını belirtti.

Büyükkılıç, Develi Belediyesini de ziyaret ederek, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'dan koronavirüs sürecinde yapılan çalışmalar ve belediye hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Tomarza ilçesinde Belediye Başkanı Davut Şahinle de görüşen Büyükkılıç, ziyaretlerini Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçınla tamamladı.