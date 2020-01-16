Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yarıyıl tatil açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yarıyıl tatil açıklaması - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yarıyıl tatil açıklaması

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarıyıl tatilinde öğrenciler için farklı etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan yarıyıl tatil açıklaması, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarıyıl tatilinde öğrenciler için farklı etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, öğrencilere tatillerini evde veya sosyal medyada geçirmemeleri için farklı etkinlikler hazırladıklarını, verimli faaliyetlerle geçirilen tatilin, öğrencilerin ikinci eğitim dönemine daha zinde girmelerini sağladığını vurguladı.

Öğrencileri etkinliklere katılmaya çağıran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri Bilim Merkezinde yarıyıl tatili için Bilim Kampı programlandı. 9-13 yaş grubundaki öğrencilerimiz Bilim Kampı'na katılarak bilimin eğlenceli haliyle tanışacak ve bilmedikleri pek çok şeyi eğlenerek öğrenebilecekler. Tatilde sporun da ihmal edilmemesini arzu ediyoruz. Spor AŞ spor okulları, sosyal yaşam merkezlerimizde ve spor merkezlerimizde yer alan yüzme havuzları ve fitness salonları, parklarımızdaki imkanlar öğrencilerimizin enerjilerini atmalarına imkan sağlıyor. Ayrıca Erciyes'te yarıyıl tatili için kayak kurslarımız programlandı. Yarıyıl tatili çocuklarımızın kayak öğrenmeleri için iyi bir fırsat olabilir."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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