Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tomarza'da çeşitli programlara katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da bir dizi programa katıldı.

Büyükşehir Belediyenden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri ve ilçelerine hizmet etmek için samimi ve iyi niyetle çalıştıklarını belirtti.

Büyükkılıç, program kapsamında, Tomarza Belediyesi tarafından yapılan Kadınlar Kırrathanesi ve Sarımehmetli Mahallesi'nde Taziye evi, Kültür Evi ve Çok Amaçlı Salon'un açılışına katılarak ilçedeki Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Açılışı yapına Kadınlar Kıraathanesinin okuma evi olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Millet Kıraathanesinin kadınlar versiyonunu açmış bulunuyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur." dedi.

Açılışların ardından muhtarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, muhtarların taleplerini dinleyerek, taleplerin projelendirilerek hayata geçirileceğini vurguladı.

Tomarza TOKİ konutlarının kura çekimine de katılan Büyükkılıç, bulundukları makamın hava atma yeri değil, hizmet etme yeri olarak gördüklerini ifade ederek, "Allah gururdan ve kibirden uzak tutsun. Kura çekimi sonucu evlerine kavuşacak üyelere de hayırlı olsun." dedi.

Büyükkılıç'a ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin eşlik etti.