Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve beraberindeki başkanlardan bir dizi ziyaret - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve beraberindeki başkanlardan bir dizi ziyaret

25.01.2021 13:39
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve beraberindeki başkanlardan bir dizi ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki başkanlar, Melikgazi ve Kocasinan kaymakamları ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki başkanlar, Melikgazi ve Kocasinan kaymakamları ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde kurumlar arası dayanışma içerisinde şehre yapılan hizmetler ve salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar da konuşuldu.

Büyükkılıç, istişarelerde bulunduğu Karacan ile Abay'a çalışmalarında başarılar dilerken, Çandıroğlu'na da hayırlı olsun dilek ve temennilerinde bulundu.

Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle uyum ve dayanışma içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Bilal Yılmaz, Kocasinan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve beraberindeki başkanlardan bir dizi ziyaret - Son Dakika


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