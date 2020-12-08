Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den "SAMULAŞ'ta grev kararı" açıklaması - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SAMULAŞ'ta alınan grev kararını doğru bulmadıklarını belirtti.

Demir, Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, SAMULAŞ'ta yetkili sendikanın bir süre önce grev kararı aldığını hatırlattı.

İşçilere verilen teklifin detaylarıyla ilgili bilgi veren Demir, şöyle devam etti:

"Grev kararına doğrusu biz de şaşırdık. Çünkü mutabakata varmıştık. grev kararını doğru bulmadık. Son anda böyle karar alındı. Verdiğimiz teklifin özeti şudur. Temizlik işlerinde çalışanların toplu sözleşmesi yapılmadan aldıkları ücret 2 bin 730 lira. Mutabakata vardığımız miktarla bu rakam 3 bin 223 liraya çıkıyor ilk 6 ay için. Artış yüzde 14,94. Sürücüler 3 bin 706 lira alırken, 6 aylık artıştan sonra 4 bin 125 liraya çıkıyor. 6 aylık artış, 545 lira 39 kuruş. Makinistlerin eline geçen para ise 3 bin 909 liradan 6 aylık artışla net 4 bin 342 liraya çıkıyor. Artış yüzde 10,57. Teknisyenlerde en düşük ücret 3 bin 402 liradan 3 bin 816 liraya çıkacak. Yüzde 11,58 artış. İkinci 6 ay için artan maaşın üzerine yüzde 8,05, üçüncü 6 ay yüzde 9,26, dördüncü 6 ay için yüzde 8,63 olmak üzere bir artış öngördük."

Bununla ilgili mutabakata vardıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımıza yıllık 40 yevmiyeli ikramiye veriliyor. Sendika, 52 yevmiyede ısrar etti. Bunu vermemiz söz konusu değil. SAMULAŞ'ın mali portresi belli. Yıllık 30 milyon lira zarar ediyor. Grev kararı almalarının sebebi yevmiyelerdir. Bu konuda asla ilave bir şey vermemiz söz konusu değil. Biz çalışma arkadaşlarımızı sendikadan önce düşünmek zorundayız. Onların sorumluluğu bizde. Enflasyon ve geçim konusunda gönül kırgınlıklarına sebebiyet vermeyiz ama çok gereksiz bir grev kararı alınmıştır. Süreci izliyoruz. Sendikanın bu kararından vazgeçeceğini umuyoruz. Eğer böyle bir sürece gidilirse biz de SAMULAŞ yönetimi olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanırız."