Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, gazete temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında ilçelerdeki gazetelerin temsilcileriyle buluştu.

Demir, BİK Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Basının önemli bir değer olduğuna işaret eden Demir, basının yaptıklarıyla şehre negatif değil, pozitif katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

Samsun için önemli projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Demir, "Bu yıl ve gelecek yıl hayata geçireceğimiz projelerle Samsun önemli sıçrama gerçekleştirecek. 2021 yılı sonunda çok daha farklı bir Samsun ile karşılaşacağız. Kırsalda ve şehir merkezinde 1100 kilometre civarında yol çalışması yapacağız. Bu, çok önemli bir rakamdır." dedi.

BİK Samsun Bölge Müdürü Mustafa Bayraktar da yerel gazete temsilcileriyle Demir'i bir araya getirerek, fikir alışverişinde bulunmak ve basın çalışanlarının sorunlarına çözümler üretmek istediklerini söyledi.