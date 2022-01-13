Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Kavak'ta okul ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Liseye gelişinde çiçeklerle karşılanan Demir, ziyaretinde okulda yürütülen çalışmalar ile sorun ve talepler hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve okul idaresinden bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Demir, "Başarı planlı ve çok çalışmaktan geçiyor. Ders çalışırken dikkatimizi dağıtan birçok etmen vardır. Kafamızı meşgul eden kişisel sorunlarımız, bedensel yorgunluk, fiziksel hastalık, çalışma ortamının kimi özellikleri, karmaşık bir örgüde sunulan bilgiler ve performans kaygısı, bunlar içinde sıkça rastlananlardır. Verimli çalışabilmek için dikkat dağıtan bu tür etmenleri en aza indirmemiz gerekir. Sizlere önerim bu yöndedir." dedi.

Ziyarete Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır ve MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber da katıldı.