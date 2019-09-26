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Büyükşehir Belediye Başkanı Demir sporcuları ziyaret etti

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çeşitli branşlarda eğitim alan sporcuları ziyaret etti.

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çeşitli branşlarda eğitim alan sporcuları ziyaret etti.

Demir, Mustafa Dağıstanlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda antrenman yapan sporcular ile bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden Demir, "Spora daha çok önem vermeliyiz. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirmeliyiz. Çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesi son derece önemli." dedi.

Samsun'da Türkiye'yi geleceğe taşıyacak çocuk ve gençler için her türlü altyapıyı hazırlamak zorunda olduklarını vurgulayan Demir, "Bunlardan biri de spor altyapısıdır. Samsun, son yıllarda çok önemli spor tesislerine kavuştu. Bu durum amatör sporlar ve okullardaki sportif faaliyetlere olan ilgiyi de artırdı." diye konuştu.

Spora önem veren toplumlarda sağlık sorunlarının da azaldığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirdiğimizde toplumumuzu sağlık yönünden de korumuş olacağız. Spor yapmak ayrıca takım ruhu ve birlikte hareket etmek adına da önemli. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi spor salonlarında ve sahalarında daha çok görmek istiyoruz. Böylece onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutarak geleceğe çok daha sağlıklı şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız. Bu yönde Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız."

Mustafa Dağıstanlı, Mustafa Demir, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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