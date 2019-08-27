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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pekin EXPO 2019'a katıldı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pekin EXPO 2019'daki temasları sırasında Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pekin EXPO 2019'a katıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pekin EXPO 2019'daki temasları sırasında Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'i ziyaret etti.


Başkan Büyükkılıç, Pekin Büyükelçiliği'nde gerçekleşen ziyarette, Kayseri'nin sanayi ve ticaret alanındaki avantajları ile turizm değerlerini anlattı. Başkan Büyükkılıç, ülkemizden binlerce kilometre uzakta Türkiye Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil eden Büyükelçi Emin Önen'e misafirperverliği için teşekkür etti. Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen de Anadolu coğrafyasında Kayseri'nin önemine işaret ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Pekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:19 Kaynak: İHA
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