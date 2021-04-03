Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor - Son Dakika

Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor

03.04.2021 16:55
Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından KÜSGET Sanayi Sitesi ve GATEM ile şehir merkezini birbirine bağlayacak yeni yol çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yerinde inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından KÜSGET Sanayi Sitesi ve GATEM ile şehir merkezini birbirine bağlayacak yeni yol çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yerinde inceledi. Başkan Fatma Şahin, inceleme sonrası yaptığı açıklamada yapılan yolla beraber sıkışmanın rahatlayacağını vurgulayarak, "Medeniyet Şehri Gaziantep'e yeni yollar çok yakışacak" dedi.

Güçlü sanayisiyle sürekli gelişen Gaziantep'in altyapı ve yol ağlarını geliştirmek için Büyükşehir Belediyesi yeni projeler üretmeye devam ediyor. KÜSGET Sanayi Sitesi ile Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi'ni (GATEM) şehre bağlayacak yeni yol için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, içinde 300 metre uzunluğunda GAZİRAY raylı sistem hattı üzerinden geçecek köprünün bulunduğu 35 metre genişliğinde bin 200 metrelik yeni yol açıyor. Yıkılan Limak Çimento Fabrikası'nın içinden açılan yol ile kent merkeziyle üretim merkezinin arasında yeni bir alternatif oluşturulacak, mevcut bağlantılar ve özellikle D-400 üzerinde yaşanan yoğunluğun engellemesiyle seyahat süresi düşürülecek. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve teknik ekipten bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yol ile birlikte sıkışan trafiğin rahatlayacağını söyleyerek, "Medeniyet Şehri Gaziantep'e yeni yollar çok yakışacak" dedi.

Hafta sonu kısıtlamasında çalışmalara başlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik yoğunluğunun azalmasıyla kurum ekiplerince yapılan çalışma alanlarını ziyaret etti. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Bulvarı asfalt yenileme çalışması, GAZİRAY Projesi kapsamında yer altına alınan beş bin metrelik hattın üzerine açılacak yol çalışması, Milli Egemenlik Caddesi kaldırım çalışması ve Nihat Özdemir Caddesi'nde bin 100 metrelik yeni taş duvar çalışmasını inceledi.

"Ekiplerimizle şu anda şehrin her noktasındayız"

İncelemeler sonrası açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi döneminde şehri tam bir şantiyeye dönüştürdüklerini hatırlatarak, "Her krizin fırsatları var. Biz ekiplerimizle şu anda şehrin her noktasındayız. Şehir çok hızlı büyüyor. Şehrin büyüme gücüyle beraberinde yeni yollar, altgeçit, üstgeçitler, yeni GAZİRAY projemizle şehrin yaşam kalitesini ilgilendiren altyapı, üstyapı ve yeni yol çalışmalarıyla ilgili arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Fen İşleri Daire Başkanı, Ulaşım Daire Başkanı, Bu işlerden sorumlu başkan yardımcımız, Genel Sekreterimiz ve teknik ekip sahadayız. Yaptığımız yeni çalışma çok önemli çünkü burası şehrin kalbi. GATEM, KÜSGET'in D-400'e sıkışmasını önleyecek yeni alternatif yol yapıyoruz. Köprü bitip buradaki yollar açıldığında hem D-400 rahatlayacak hem de KÜSGET ve GATEM rahatlayacak" dedi.

Trafik rahatlayacak

Yeni açılan yol hakkında teknik bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise, "Burası Kırsal Terminal veya Sultana Tıp Merkezi'nden başlayarak devam eden KÜSGET, GATEM, GAZİRAY hattı üzerinden bir yol yapıyoruz. Eski Limak Çimeto Fabrikası yıkıldı, buradan bir bağlantı yolu açıyoruz şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla. Şu anda kırsal terminaldeki vatandaşlar Çimento Kavşağı'na gidiyor ve çevre yolunu kullanarak KÜSGET-GATEM'e ulaşmak için 10-15 kilometrelik bir yol kat ediyor. Bu da hem zaman hem de akaryakıt harcaması demek. Bunlara bakıldığında bu proje çok önemli çünkü biz bu aksı Sultana Tıp Merkezi'nden 35 metre genişliğinde bir yolla, GAZİRAY'ın üstüne yapacağımız 300 metrelik yeni köprü ile devam ederek Nizip Yolu'na kavuşturuyoruz. Buradaki bütün kamulaştırmalar, bütün mülkiyet sorunları hallettik ve Gaziantep'in trafiğini rahatlatacak yeni bir yol kazandıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor
Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor
Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor
Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor
Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor
Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazi kentte şehir merkezi ile üretim merkezleri birbirine bağlanıyor - Son Dakika


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