Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Nizip'te - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin, Nizip ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ile Sekili ve Uluyatır Mahallelerini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında mahallelere yaptıkları hizmetleri anlatan Şahin, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Partisinin İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Şahin, burada partililerle bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.

Şahin, Nizip'in çok önemli bir konumda olduğunu anlatarak, buraya hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ise Nizip ilçesinin hizmetlerin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, Nizip için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Şahin temasları kapsamında yeniden MHP İlçe Başkanlığına seçilen Davuk Karabacak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Uzun Çarşı esnaflarıyla da buluşan Başkan Şahin, esnafa kolaylıklar diledi. abacak ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.