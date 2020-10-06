Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den tekne ustalarına ziyaret - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den tekne ustalarına ziyaret

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ahşaptan balıkçı tekneleri yapan ustaları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den tekne ustalarına ziyaret, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ahşaptan balıkçı tekneleri yapan ustaları ziyaret etti.

Güler, Perşembe ilçesi Mersin Balıkçı Barınağı'nda bulunan tekne ustalarıyla bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, geleneksel tekne imalatlarını canlandıracaklarını söyledi.

Bunun için belediyeye kazandırılmak üzere tekne siparişi verdiğini aktaran Güler, tekne ustalarını teşvik etmek amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Güler, ahşaptan tekne yapan ustaların gittikçe azaldığını, babadan oğluna ise kolay kolay geçmediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunun için hem onları teşvik etmek hem de yaptıkları işi canlandırmak istiyorum. Bildiğiniz üzere iki farklı tekne yapımı yaygın durumda. Bunlardan bir tanesi fiber diğeri ise Karadeniz usulü eskiden kalma ağaçtan yapılan tekneler. Ben ikinci türü tercih ediyorum. Hem Ordu'ya gelen misafirlerimizi gezdirmek hem de tekne yapımını canlandırmak için eski usul teknikle yapılan ağaçtan tekneleri belediyemize kazandırmak istiyorum. Sosyal belediyecilik hizmeti olarak ve bölgemize de katkı sağlamak için ustalarımızla istişareler gerçekleştirdik."

Mehmet Hilmi Güler, Perşembe, Mersin, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den tekne ustalarına ziyaret - Son Dakika

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