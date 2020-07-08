Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: "Kılavuzlu Millet Bahçesi hayırlı olsun" - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: "Kılavuzlu Millet Bahçesi hayırlı olsun"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu'da 265 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kılavuzlu'da 265 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını belirtti.

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Başkan Hayrettin Güngör, kentin batı girişinde, tarihi Ceyhan Köprüsü'nün kuzeyinde 265 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Kılavuzlu Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ tarafından 7 Temmuz'da yapıldığını söyledi.

Kılavuzlu Millet Bahçesi'nin Kahramanmaraş'ın yanı sıra bölge insanına da hitap edeceğini ifade eden Başkan Güngör, şunları kaydetti:

"Kılavuzlu ve Hasancıklı Mahallelerimize yapacağımız Kılavuzlu Millet Bahçesi sosyal donatıları ile birlikte 265 bin metrekare alanda kurulacak. İçerisinde göl restoran, spor alanları, Osmanlı Bahçesi, amfi, çiçek bahçeleri, köprüler, cami ve kafeler gibi alanlar yer alacak. Şehrimize kazandırılacak olan bu yatırımdan dolayı başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve diğer ilgililerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Hayrettin Güngör, Millet Bahçeleri, Kahramanmaraş, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: 'Kılavuzlu Millet Bahçesi hayırlı olsun' - Son Dakika
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