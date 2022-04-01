Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Güney Kuşak Yolu ve Derme Kanalı'nda devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güney Kuşak Yolu ve Derme Kanalı'nda gerçekleştirilen çalışmayla Beydağı bölgesinde yeni bir kanal boyunun inşa edildiği belirtildi.

Bölgede inceleme yapan Başkan Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ilgili şube müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gürkan, buradaki konuşmasında, 50 metre genişliğinde yapımı planlanan Güney Kuşak Yolu'nda çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirtti.

Ulaşım ve trafik sorununun çözümü noktasında yeni yollar, bulvarlar ve kavşak düzenlemeleri yaptıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Yıllardır Güney Kuşak Yolu, Kuzey Kuşak Yolu şeklinde hep söylem olarak ifade edilen ve bir türlü icraat safhasına başlayamadığımız çalışmalarla ilgili Derme Kanalı'nın Güney Kuşak Yolu'nun ortasına alınması noktasında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut kanalın yeri değiştirilerek 5 metre genişliğinde yeni bir kanal yapımı için kazı çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalarımız kapsamında gerekli kamulaştırma çalışmaları yapılarak mevcut yapıların yıkımı ve enkazlarının kaldırılması noktasında ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 50 metrelik Güney Kuşak Yolu ile 35 metrelik Kuzey Kuşak Yolu'ndaki çalışmalarımızı herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde bu yılın sonu itibariyle bitirmeyi planlamaktayız. Güney Kuşak Yolu güzergahında bulunan DSİ kanalının yolun ortasına alınması ile ilgili gerekli ihaleleri yaparak çalışmaları başlattık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Malatya trafiğini tek arterden kurtararak trafik ve ulaşımın rahatlatılmasını amaçlamaktayız. İnşallah 2023 yılında Malatya farklı ulaşım arterleriyle vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayacağı bir formata kavuşacak. Bu çalışmalarımızın Malatyalı hemşerilerimize ve bu yoları kullanacak olan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum."