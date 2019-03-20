Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

3 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yaşlılar bizim baş tacımızdır. Yaşlılarımıza gereken değerin verilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, System.String[]

Yaşlılar Haftası dolayısıyla tüm yaşlıların haftasını kutlayan Başkan Polat, mesajında şunları belirtti:

Bir toplumun köklerinin sağlam olabilmesi yalnızca geleneklerini geleceğe taşıdığı sürece mümkün olur. Yaşlılarımız yaşam tecrübeleri ve dünden bugüne getirdikleri ile bu kültürün en kıymetli taşıyıcılarıdır. Genç nesillerimiz yaşlılarımıza sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşmalı ve onları el üstünde tutmalıdır. Hayatımızın her safhasında emekleri olan, tecrübeleri ile yolumuzu aydınlatan yaşlılarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek hepimizin görevidir.

Ömürlerinin en verimli yıllarını ailesine, ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren bugünün yaşlıları, bizim baş tacımızdır. Onlar bizim yol göstericimiz, akil insanlarımız ve sırtımızı yasladığımız güvenilir insanlardır. Millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir inanca, kültür ve geleneğe mensubuz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yaşlılar Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan yaşlılarımıza, mutlu, huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:41 Kaynak: Bültenler

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