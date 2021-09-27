Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: "Öğrencilerimizi açıkta bırakmayacağız" - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: "Öğrencilerimizi açıkta bırakmayacağız"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden barınma talebinde bulunan 200 öğrenci yurtlara yerleştirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta oluşturulan gençlik noktaları ve iletişim hattı üzerinden barınma talebini ileten öğrenciler yurtlara yerleştiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi barınma ve yurt ihtiyacı olan üniversite öğrencileri için oluşturulan gençlik noktaları ve iletişim hattına başvuru yapan 200 kişiye konaklama imkanı sağlandı. Başvuru noktasında öğrenciler ve yakınlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, taleplerin 1 Ekim Cuma gününe kadar alınmaya devam edeceğini belirtti. Güngör, "İki yıllık pandemi süreci sonrası okullarımız açılmaya başladı. İlköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz eğitimlerine başlamıştı. Şimdi de üniversitelerimiz başlıyor. Biz de şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraşımızda Sütçü İmam Üniversitemizi ve İstiklal Üniversitemizi kazanan öğrencilerimizin konaklamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kurumlarımızla iş birliği içerisinde konaklama ihtiyacı duyan öğrencilerimize kontak noktalarımız aracılığıyla barınma hizmeti sunuyoruz. Şehrimizde tahsillerini yapmak üzere bulunan öğrencilerimizi açıkta bırakmayacağımızı tekraren ifade etmek istiyorum" dedi.

Öğrenci velisi Latif Örs, " Gaziantep'ten geliyoruz. Kahramanmaraş'a ilk kez geldim. Ben bir kız babasıyım, bizim için konaklama büyük bir problemdi. Allah razı olsun bu hizmeti sağlayanlardan. Önemli bir sorunumuzu çözdüler" diye konuştu.

Öğrencilerden Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği kazanan Buse Karabey ise açıklamasında, "Ben Adana'dan geliyorum. Yurt ilk etapta çıkmadı, yedeklerdeydim. Büyükşehir Belediyemize başvuru yaptım. Ardından 24 saat içinde beni yerleştirdiler. Şu an ev konforunda bir yere yerleştirildik. Başkanımız Hayrettin Güngör'e ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise başvuruların 1 Ekim Cuma gününe kadar alınmaya devam edeceği belirtildi. Okulların 27 Eylül Pazartesi günü açılması sebebiyle oluşturulan Gençlik Noktası, Avşar Kampüsünde hizmet vermeye devam edecek. Konaklama ihtiyacı olan öğrenciler yine Gençlik Noktası ve 0531 082 00 93 numaralı Whatsapp hattından taleplerini iletebilecek.

Öte yandan, kent genelinde yurt sorunu olmadığını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ise şuanda 4520 kız, 2131 erkek öğrenci olmak üzere toplam 6651 öğrencinin yurtlara yerleştirildi.

İnşaat aşamasında olan ve 1 aya kadar faaliyete başlayacak olan 2074 kapasiteli yeni yurt binası ile yaklaşık 9 bin öğrencinin yurtlarda konaklayacağı belirtildi.