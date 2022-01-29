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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, irişgit etkinliğine katıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, irişgit etkinliğine katıldı

29.01.2022 14:12
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, irişgit etkinliğine katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, irişgit böreği etkinliğini görünce misafir oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, irişgit böreği etkinliğini görünce misafir oldu.

Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarında temaslarda bulunan Güngör, bir işletme önünde gerçekleşen irişgit etkinliğine katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada yapılan mangalda irişgit böreğini tadan Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın mutfak kültüründe, bir anda sayılamayacak kadar fazla zenginliklerinin bulunduğunu ve irişgitin bunlardan birisi olduğunu ifade etti.

Tesadüfen buradan geçerken gördüğü irişgit mangalı etkinliğine katıldığını vurgulayan Güngör, "Bu irişgit bizde özellikle kış aylarında mangalı kayak merkezinde ziyaretçilerimizin en çok tercih ettiği eşsiz bir lezzet. Bugünde burada farklı olarak irişgitli börek yapılmış. Gayette başarılı bir lezzet olmuş, bunun seri üretimininde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hemşerilerimize de bu lezzeti tavsiye ediyorum." dedi.

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Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, irişgit etkinliğine katıldı - Son Dakika
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