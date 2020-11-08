Başkan Demir'den yoğun hafta sonu mesaisi - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ankara'daki temaslarının ardından geldiği Samsun'da mesaisine kaldığı yerden devam etti. Hafta sonu bir takım ziyaretler ve görüşmeler yapan Başkan Demir, "Millete hizmet yolunda durmak yok" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yoğun bir çalışma temposuyla hizmetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta içi yoğun mesaisinin ardından hafta sonu da dur durak bilmeden çalışmaya devam etti. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Demir, ardından Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve birim müdürleriyle ilçede gerçekleştirilecek olan projeler ile ilgili toplantı yaptı.

Toplantının ardından Saathane Meydanı'nda devam eden iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mustafa Demir, esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak hayırlı işler diledi. Mesaisinin büyük bir bölümünü halkın içerisinde ve onları dinleyerek, sorunlara çözüm üreterek geçiren Başkan Demir, "Her fırsatta hemşehrilerimizin yanındayız. Onların talep ve önerilerini dinlemeye özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de çalışmaları yerinde inceleyip görmek için yoğun mesaimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Millete hizmet yolunda durmak yok" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ayrıca şunları söyledi:

"Güzel şehrimizin her noktasında büyük bir gayretle çalışıyoruz. 2021 projelerimizin hayata geçirileceği önemli bir yıl olacak. Altyapı noktasında ortaya koyduğumuz hedeflerimizi bu yıl yerine getirdik. Hemşehrilerimizin huzuru ve rahatı için çeşitli altyapı ve üst yapı gibi çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Halkımızla birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Her anlamda Samsun'umuzu imrenilen bir şehir haline getireceğiz. Yarınların Samsun'unu birlikte inşa edeceğiz." - SAMSUN