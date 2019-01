Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Omü'ye Ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) ziyaret etti.

Şahin, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'i makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.



OMÜ'nün Türkiye'deki başarılı üniversiteler arasında yer aldığını belirten Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üniversitenin yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.



Şahin, daha sonra Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile kampüste yapımı devam eden raylı sistem çalışmalarını inceledi.



Karadeniz'in tek hafif raylı sistem hattını OMÜ'ye kadar uzatacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Şahin, "36 durakta 29 tramvayla hizmet verilen hafif raylı sistemin güzergahı 5,2 kilometre daha uzatılarak artık OMÜ içinde. Tramvayların test sürüşleri devam ediyor. En kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak ve raylı sistem OMÜ içinde de halkımızın hizmetinde olacak." dedi.



Hafif raylı sistemin Samsun için prestij projesi olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu proje şimdi de OMÜ'ye prestij kazandıracak. OMÜ kampüsünde inşa edilen raylı sistem, ayrıca viyadükleri, üst geçidi, tüp geçidi, çelik köprüsüyle tamamlandığında bölgede ulaşımda çok önemli rahatlama ve kolaylık sağlayacaktır. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



Bilgiç de OMÜ yönetimi olarak başta öğrenciler olmak üzere her bireyin daha konforlu ve daha kolay ulaşım imkanına kavuşması için başlatılan raylı sistem çalışmalarında sona gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.



Kampüs içindeki çalışmalar esnasında her türlü denetim ve diğer işlemlerin titizlikle yerine getirildiğine dikkati çeken Bilgiç, tramvayın en kısa sürede hizmete gireceğini kaydetti.



Şahin, daha sonra Teknopark'ı ziyaret ederek, Rektör Bilgiç'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

