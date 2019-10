Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'te

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin Nizip'e yapmış olduğu hizmetleri inceledi.

Fatma Şahin, beraberindeki heyet ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Nizip'te yapmış olduğu hizmetleri yerinde görerek incelemede bulundu.

İlk olarak Mevlana, Eyüp Sultan ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayacak olan kuzey kuşaklama kanalındaki çalışmaları yerinde gören Şahin ve Sarı, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçeye yaptırılan yüzme havuzu inşaatını da gezen başkanlar, buradaki incelemenin sonunda ise 35 metrelik yolda devam eden yol yapım çalışmasını incelediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı açıklamada, Nizip için yapılması gereken hangi hizmet var ise yapılması konusunda ilgili birimlerin talimatlandırıldığını söyledi.

Nizip'te bulunma amacının yapılan işleri yerinde görmek ve denetlemek olduğunu dile getiren Fatma Şahin, şöyle konuştu.

"Bizim Nizip ile ilgili çok ciddi hedeflerimiz ve büyük hayallerimiz var. Bunlardan biri, kültür alanında Zeugma'nın kültürel mirasını güçlendirmektir, bir diğer çalışmamız da Nizip Çayı'dır. Bu alanla ilgili hem Çevre ve Şehircilik Bakanımız hem de Adalet Bakanımız başkanlığında alınan kararlar var. Bizler de belediye olarak üzerimize düşen bütün görevleri yerine getireceğiz. İşin özü Nizip'in her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. Her türlü ihtiyacı bizim ihtiyacımızdır. Mehmet Sarı kardeşimiz büyükşehirden ne talep ediyorsa kardeşlik hukukuyla çalışıyor ve gücümüzü birleştiriyoruz ve her şey Nizip için diyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Nizip'e kazandırdığı hizmetlerden dolayı memnun ve mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı da "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in ve büyükşehir belediyemizin desteklerini yanımızda görüyoruz. Bundan sonrası için Nizip hizmet noktasında daha iyi yerlere gelecek ve daha güzel olacak. Destek ve katkılarından dolayı Başkan Şahin'e teşekkür ederim" dedi.

Şahin ve Sarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile bulvar üzerindeki tarihi sit alanları ve Çarşı Cami Meydanındaki tarihi binaları inceledi.

Esnaf ziyaretiyle devam eden Başkan Şahin ve Sarı'nın incelemelerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan ile her iki belediyenin ilgili birim ve daire başkanları da katıldı.