Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yerli turistlerle bir araya geldi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde tatil severler için oluşturulan karavan turizmi alanında yerli turistlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde "Türkiye'nin Karavan Park Haritası" adı altında Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde göletin kıyısında oluşturulan karavan turizmi alanına Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ziyarette bulundu.

Gezginlerin uğrak noktaları biri halini alan gölette yerli turistlerin karavanlarına misafir olan Şahin, yaptığı çay sohbetinde Gaziantep'teki salgın sonrası değişecek yeni turizm anlayışları üzerine çalıştıklarını belirterek, "İnsanlar artık doğa ile iç içe olduğunda mutlu oluyor. İnsanları doğa ile buluşturmanın bir yolu da karavan turizmi. Biz de bunu fark ettik ve hemen devreye girdik. Karavan turizmine yönelik çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

En önemli şeyin vatandaş memnuniyetidir diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işin beklentileri karşılaması gerekiyor. Salgın süreci başlar başlamaz yaptığımız çalışmalardan biri de turizm çalıştayıydı. Salgından sonra değişecek alışkanlıklar üzerinde durduk. Bununla ilgili soru işaretlerini gidermek adına araştırmalarımız ve fikir alışverişlerimiz oldu. Turizm çeşitliliğini mutlaka artırmamız gerektiği konusunda görüş ortaya çıktı. Şehrimiz açısından karavan ve kanyon turizmine ağırlık vermemiz gerektiğini gördük. Bu iki başlıkla ilgili yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Karavan turizmi için Allaben Göleti'nde bir yer inşa ettik. Yeşil ve sessizliğin yoğun olduğu bu bölgede ziyaretçilerimize sakin bir ortam sunmayı amaçlıyoruz. Doğa insanı mutlu ediyor. Büyük şehirlerde insanlar artık sakin bir ortam doğanın görünür kılındığı alanlarda vakit geçirmek istiyor. Bize düşen şeyde bu talebi organize ettiğimiz alt yapılarla yerine getirmekti. Karavan turizmi de bu şehri cazip kılacak diğer alternatiflerden turizm başlıklarından biri olacak."

Gaziantep İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise dünyanın konaklama anlayışından tutunda tatil anlayışına kadar büyük bir değişime girdiğini belirterek, "Kalabalığın olduğu 5 yıldızlı tatil otellerinin yerini giderek daha sakin bir konsepti barındıran karavan turizmi alacak. Çocukluğumuzdaki butik oteller, karavan ve çadırlar yeniden trend tatil anlayışlarına dönüşüyor. Bu anlamda da baktığımız zaman Gaziantep'te içinde bulunduğumuz karavan parkının göletin kenarında olması bu bölgeyi çok cazip kılıyor." ifadelerini kullandı.