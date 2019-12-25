Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde inşaatı devam eden 300 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan hastane inşaatı hakkında yetkililerden bilgi almasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Hastane inşaatının yüzde 10 seviyesine ulaştığını aktaran Gürkan, "Sağlık Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede 2021 yılının sonunda inşaatın biteceğini ve hizmete açılacağını ifade ettiler. 2021 yılında hastane kapılarını vatandaşlarımıza açacak. Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hastanenin yapılmasında bizlerin de naçizane büyük emeğimiz oldu. Arsanın TOKİ'den tekrar geri alınması ve hastane yapılması sürecinin başlatılması noktasında ilgili ve yetkili mercilerle yapmış olduğumuz girişimler neticeye ulaşmış oldu." ifadelerini kullandı.

Gürkan, hastanenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hastane incelemesinde Gürkan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç eşlik etti.