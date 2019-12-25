Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde inşaatı devam eden 300 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde inşaatı devam eden 300 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan hastane inşaatı hakkında yetkililerden bilgi almasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Hastane inşaatının yüzde 10 seviyesine ulaştığını aktaran Gürkan, "Sağlık Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede 2021 yılının sonunda inşaatın biteceğini ve hizmete açılacağını ifade ettiler. 2021 yılında hastane kapılarını vatandaşlarımıza açacak. Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hastanenin yapılmasında bizlerin de naçizane büyük emeğimiz oldu. Arsanın TOKİ'den tekrar geri alınması ve hastane yapılması sürecinin başlatılması noktasında ilgili ve yetkili mercilerle yapmış olduğumuz girişimler neticeye ulaşmış oldu." ifadelerini kullandı.

Gürkan, hastanenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hastane incelemesinde Gürkan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç eşlik etti.

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı
Emekli olan güvenlik korucusu, kaz yetiştiriciliğine başladı Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
23:05 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
23:04 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
23:02 İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:00 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
23:00 Karabük barajda bulunan kadının kimliği dna testi ile belirlendi - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:10 Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastane inşaatını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]