Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a voleybolculardan ziyaret - Son Dakika

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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a voleybolculardan ziyaret
6 saat önce
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'e yükselen Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı oyuncu ve yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:06 Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'e yükselen Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı oyuncu ve yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan,kabulde oyuncu ve yöneticileri tebrik ederek başarı diledi.
Voleybol takımının başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirten Gürkan, "Temennimiz takımın 1. Lig'de gösterecekleri performansla Efeler Ligi'ne çıkarak Malatya'yı en güzel şekilde temsil etmesidir." ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonrası Başkan Gürkan, voleybol takımı oyuncularına altın hediye etti.
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