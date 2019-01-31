Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu'na Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu'na Ziyaret

46 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Otizmle Yaşam Derneği Başkanı Gülser Ergün ve beraberindekileri misafir etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Otizmle Yaşam Derneği Başkanı Gülser Ergün ve beraberindekileri misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen görüşmede, Dernek Başkanı Ergün, desteklerinden dolayı Toçoğlu'na teşekkür ederek otizmli çocuklar tarafından yapılan bir tabloyu hediye etti.

Toçoğlu da engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına Sosyal Gelişim Merkezlerimizle engellilerimizin yanında olduk. Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete aldık. Engelli kardeşlerimizin hayata tutunmaları adına gereken desteği ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Sakarya, Zeki Toçoğlu, Güncel
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