Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu'na Ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Otizmle Yaşam Derneği Başkanı Gülser Ergün ve beraberindekileri misafir etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Otizmle Yaşam Derneği Başkanı Gülser Ergün ve beraberindekileri misafir etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen görüşmede, Dernek Başkanı Ergün, desteklerinden dolayı Toçoğlu'na teşekkür ederek otizmli çocuklar tarafından yapılan bir tabloyu hediye etti.



Toçoğlu da engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına Sosyal Gelişim Merkezlerimizle engellilerimizin yanında olduk. Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete aldık. Engelli kardeşlerimizin hayata tutunmaları adına gereken desteği ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini İş Yerini Basıp Öldüresiye Dövdü! Kamera Kayıttaydı

Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu

Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu