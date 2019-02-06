Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Akseki'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Akseki'de

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akseki ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Akseki'de, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akseki ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Türel, AK Parti Akseki teşkilat mensupları ve mahalle başkanlarıyla seçim koordinasyon toplantısı yaptı. Daha sonra Akseki'de esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Türel'e, İlçe Başkanı Veysel Demir ve Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan da eşlik etti.

Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan'ın seçim bürosunun açılışını da yapan Türel, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Türel, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çalıştıklarını hatırlattı.

Ülkenin geleceği ve bekası için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Türel, "Akseki bizim için çok önemli. Akseki'de biz birinciliklere alıştık. Akseki'de inşallah bu dönemde ilçeler arasında oy oranıyla şampiyonluk bekliyoruz. Şampiyonluğu bize Cumhur İttifakının da gücüyle beraber getirecektir. 31 Mart seçimleri bir memleket, millet meselesidir. Akseki'nin geleceğine imza atacağımız tarihi bir gündür. İnşallah yine biz kazandıkça da Antalya kazanmış, Akseki kazanmış, memleket kazanmış olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:18 Kaynak: AA

Menderes Türel, Antalya, Akseki, Politika
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