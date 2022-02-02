Üye Girişi
Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu

02.02.2022 12:53
Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genç girişimcilerin kullanımına hazır hale getirilen Dikmen TechBridge Teknoloji Merkezi'nde üniversitelerin rektör ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genç girişimcilerin kullanımına hazır hale getirilen Dikmen TechBridge Teknoloji Merkezi'nde üniversitelerin rektör ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "BLD 4.0" adı altında Ankara genelinde başlatılan dijital dönüşüm hamleleri devam ediyor.

Bu kapsamda Yavaş, genç girişimcilerin kullanımına hazır hale getirilen Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde Ankara'daki üniversitelerin rektör ve temsilcileriyle görüştü.

Burada yaptığı konuşmada "Genç beyinlerin yurt dışına gitmesini hem de bu kadar kaliteli üniversitenin bulunduğu yerde yetişen öğrencilerin Ankara ve hatta ülke dışına gitmelerini istemiyoruz." ifadelerini kullanan Yavaş, Ankara için teknoloji temelli kalkınmaya kalpten inandıklarını söyledi.

Yavaş, "Ülkemizin kalkınması, Ankara'nın tanınması açısından bu anlamda bir şeyler üretmek, şehrimize faydalı olmak isteyen yeni iş modellerinin de desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dikmen Vadisi'nde kurulan teknoloji merkezinin 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Yavaş, "Belediyecilik denildiği zaman maalesef hala sadece kaldırım, asfalt, ASKİ çalışması gibi şeyler düşünülüyor. Bizler kentteki iş insanlarıyla, sizlerle, üniversitelerle iş birliği yaparak yönümüzü seçmek ve bu konuda çalışmalar yapmak istiyoruz. Belediyenin de bütün imkanlarını bu konuda sizlerin emrine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Merkezin Dikmen Vadisi'ni karşıdan karşıya bağlayan bir köprünün altında olduğuna işaret eden Yavaş, "Bu nedenle TechBridge yani Teknolojik Köprü ismini koyduk. Bir de Kuzey Yıldızı'ndaki tesisimizde 7 bin metrekare kapalı alanın her şeyini yaptık. Şu anda bazı firmalar orada startup merkezleri olarak çalışıyor. 60 kadar şirket var. Ulus'ta heykelin arkasındaki bina Gençlik Spor Müdürlüğü idi. Oraya EGO'yu taşıyoruz. Ulus'un canlandırılması açısından onun sağındaki binanın içinde de gençlerin kuracakları firmalarla ilgili çalışmalar yapması için ortam sağlayacağız. Çankaya Çayyolu'nda bina projesi hazırlanıyor. En son binayı da oraya yapmak suretiyle toplam 25 bin metrekare kapalı alanı teknolojinin emrine vermek istiyoruz."

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Mansur Yavaş, Rektör, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
12:44 Akaryakıt bayileri iflasın eşiğine geldi! PÜİS Başkanı: KDV indirilsin
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:28 Taksim'de boksör, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü
12:27 2 Şubat Çarşamba günü altının gramı 778 lira seviyesinden işlem görüyor
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
12:24 Model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, denize uçtu!
12:22 Gözler TÜİK'e çevrildi! Ocak ayı enflasyon oranı yarın açıklanacak
12:07 Son Dakika: İhracat yılın ilk ayında 17,6 milyar dolarla rekor kırdı
11:58 Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 12:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement