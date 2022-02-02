Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genç girişimcilerin kullanımına hazır hale getirilen Dikmen TechBridge Teknoloji Merkezi'nde üniversitelerin rektör ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "BLD 4.0" adı altında Ankara genelinde başlatılan dijital dönüşüm hamleleri devam ediyor.

Bu kapsamda Yavaş, genç girişimcilerin kullanımına hazır hale getirilen Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde Ankara'daki üniversitelerin rektör ve temsilcileriyle görüştü.

Burada yaptığı konuşmada "Genç beyinlerin yurt dışına gitmesini hem de bu kadar kaliteli üniversitenin bulunduğu yerde yetişen öğrencilerin Ankara ve hatta ülke dışına gitmelerini istemiyoruz." ifadelerini kullanan Yavaş, Ankara için teknoloji temelli kalkınmaya kalpten inandıklarını söyledi.

Yavaş, "Ülkemizin kalkınması, Ankara'nın tanınması açısından bu anlamda bir şeyler üretmek, şehrimize faydalı olmak isteyen yeni iş modellerinin de desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dikmen Vadisi'nde kurulan teknoloji merkezinin 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Yavaş, "Belediyecilik denildiği zaman maalesef hala sadece kaldırım, asfalt, ASKİ çalışması gibi şeyler düşünülüyor. Bizler kentteki iş insanlarıyla, sizlerle, üniversitelerle iş birliği yaparak yönümüzü seçmek ve bu konuda çalışmalar yapmak istiyoruz. Belediyenin de bütün imkanlarını bu konuda sizlerin emrine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Merkezin Dikmen Vadisi'ni karşıdan karşıya bağlayan bir köprünün altında olduğuna işaret eden Yavaş, "Bu nedenle TechBridge yani Teknolojik Köprü ismini koyduk. Bir de Kuzey Yıldızı'ndaki tesisimizde 7 bin metrekare kapalı alanın her şeyini yaptık. Şu anda bazı firmalar orada startup merkezleri olarak çalışıyor. 60 kadar şirket var. Ulus'ta heykelin arkasındaki bina Gençlik Spor Müdürlüğü idi. Oraya EGO'yu taşıyoruz. Ulus'un canlandırılması açısından onun sağındaki binanın içinde de gençlerin kuracakları firmalarla ilgili çalışmalar yapması için ortam sağlayacağız. Çankaya Çayyolu'nda bina projesi hazırlanıyor. En son binayı da oraya yapmak suretiyle toplam 25 bin metrekare kapalı alanı teknolojinin emrine vermek istiyoruz."