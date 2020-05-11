Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Balıkesir'de hizmetler yerine ulaşıyor - Son Dakika

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Bandırma, Savaştepe, Bigadiç, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde hafta sonu teknik incelemelerde bulundu. Yılmaz, " Balıkesir'imizi en iyi şekilde yönetmeye, hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Ben bütün meclis üyelerine ve belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde çark dönmeye başladı. Hizmetler yerine ulaşıyor" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, cumartesi günü Bandırma'da, Pazar günü ise Savaştepe, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı ilçelerinde teknik incelemelerde bulundu. Her gittiği ilçede ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Yılmaz, göreve geldiklerinden bu yana iletişim kanallarını güçlendirerek 20 ilçeyi bir ve beraber hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bu şekilde birbirinden değerli projeler ürettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Projelerimizi ilçelerimize aktarıyoruz. Tecrübe kolay bir şey değil, zaman ve para gerektiriyor. Bizler de ilçelerimizi dolaşarak hem görüyoruz hem de tecrübelerden faydalanarak en az masrafla bunları diğer ilçelerimizde de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tabi Büyükşehir, devlet, yerel yönetimler ve milletvekillerimizle birlikte hareket etmemiz işlerimizi hızlandırıyor" dedi.

'BALIKESİR'İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRİYORUZ'

İlçe belediyeleriyle uyum içerisinde yapılan işlerin bereketli olduğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, ayrılıkta bereketsizlik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Tecrübesini her yere en güzel şekilde yansıtan, 30 yıl sonrasını öngören bir liderle çalışıyoruz. O gün şehir hastanelerini eleştirenler bugün iyi ki yapılmış diyorlar, o gün savunma da yapılan harcamaları gereksiz görenler bugün iyi ki yapılmış diyorlar. Liderimizin tecrübelerinden de yararlanarak Balıkesir'imizi en iyi şekilde yönetmeye, hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Ben bütün meclis üyelerine ve belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde çark dönmeye başladı. Hizmetler yerine ulaşıyor" diye konuştu.