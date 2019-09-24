Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, BM İklim Zirvesi'nde

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanlığı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen zirvede Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki delegasyon tarafından temsil edildi.

Yılmaz, hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin bir araya gelerek küresel çaplı bu soruna dikkati çekmek ve harekete geçmek için önemli adımların atıldığı zirveyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir olarak insanlığı ilgilendiren küresel gündemlerin uygulanması noktasında çaba harcıyoruz. Yerel ve bölgesel yönetimler olarak bizler, 'herkes için kalkınmayı' hedefleyen aktörleriz. Bunun bilinciyle hareket ediyor, şehrimizin kapılarını dünyaya açıyoruz. Balıkesir olarak ortak küresel eylemlere yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi noktasında üzerimize düşeni yapacağız. İklim değişikliği ile mücadele etmek için gerek bölgesel gerekse uluslararası düzeyde iş birliğini sağlamamız gerekiyor."