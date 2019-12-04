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Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan, MHP Edremit İlçe Başkanı Görmen'e ziyaret

7 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, MHP Edremit İlçe Başkanlığına atanan Halil Görmen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan, MHP Edremit İlçe Başkanı Görmen'e ziyaret, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, MHP Edremit İlçe Başkanlığına atanan Halil Görmen'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, ziyaretinde yaptığı konuşmada, siyasi farklılıklar olsa da Balıkesir'in ortak nokta olduğunu belirtti.

Edremit'in ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan 9 milletvekilimizle şehir için isteyeceğiz. Bu şehirde diyalog kapılarını sonuna kadar açtık, şehri kenetledik." değerlendirmesinde bulundu.

Görmen de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Alaaddin Yılmaz, Balıkesir, Edremit, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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