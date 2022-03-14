Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Pi Günü"nde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Pi Günü"nde öğrencilerle bir araya geldi

14.03.2022 15:25
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Pi Günü"nde öğrencilerle bir araya geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 14 Mart Dünya Pi Günü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Necatibey Eğitim Fakültesi (NEF) Matematik Eğitimi Bölümü ve Matematik Topluluğunun düzenlediği çalıştaya katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 14 Mart Dünya Pi Günü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Necatibey Eğitim Fakültesi (NEF) Matematik Eğitimi Bölümü ve Matematik Topluluğunun düzenlediği çalıştaya katıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümü ve Matematik Topluluğu "II. BAÜN Matematik Topluluğu Çalıştayı" ve "Pi Günü Etkinliği'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ve MEF Üniversitesi Matematik Bölümü Prof. Dr. Ayşe Soysal öğrencilere hitap etti.

Program, BAÜN NEF Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Gür ve BAÜN Matematik Bölümünden Prof. Dr. Ali Güven'in konuşmaları ile sürdü.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Balıkesir'in hızlı bir şekilde kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarına doğru yöneldiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe belediye başkanlarımızla şehri hareketlendirmek için birçok imkanlar sunuyoruz. Balıkesir Üniversitemize çok teşekkür ediyorum, ne zaman bir etkinlik yapılacak olsa öğrencileriyle, akademisyenleriyle işin tam içinde oluyorlar. Balıkesir gittikçe artık hareketleniyor. Matematik Topluluğumuzun yapmış olduğu organizasyonda birbirinden güzel sunumları inceledik. Bugün bu tür işleri yapan ülkelerin nasıl güçlü olduklarını, yapmayanların da güçsüz olduğunu görüyoruz. Yapılan tüm çalışmalar gençlerimiz için."

YORUMLAR
500
Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz

Eğitim Fakültesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, matematik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, 'Pi Günü'nde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:44 Fırat Aydınus'un tek cümlelik cevabı herkesin aklını başına getirdi!
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "Pi Günü"nde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement