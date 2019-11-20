Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölündeki su seviyesine ilişkin, "Şu ana kadar su seviyesinde bir daralma söz konusu değildir. Bu şartlarda herhangi bir su sıkıntısı çekmemizin söz konusu olmadığını tespit etmekteyiz." dedi.

Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin en önemli içme suyu kaynağının Sapanca Gölü olduğunu söyledi.

Dünyaca en önemli içilebilir özelliği olan gölün Sapanca Gölü olduğunu belirten Yüce, "Sapanca Gölü'müzün su seviyesini yakinen takip ediyoruz. Şu ana kadar bulunduğu seviye geçen seneki rakamlarla ölçtüğümüzde bir farkın olmadığını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla bizim içme suyumuzun hemen hemen tamamına yakınını Sapanca Gölü'nden karşılıyoruz. Şu ana kadar su seviyesinde bir daralma söz konusu değildir. Her ne kadar yağış oranlarında diğer senelerle mukayese ettiğimizde bir daralma gözüküyor olsa da ama direk göl suyumuza negatif etkisi söz konusu değildir. Bu şartlarda herhangi bir su sıkıntısı çekmemizin söz konusu olmadığını tespit etmekteyiz." diye konuştu.

Yüce, göldeki su seviyesinin devamlı kontrol edildiğini, geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde seviyede ciddi bir oranda düşmenin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Onun için içme suyu noktasında bir sorun yaşamayacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Göldeki su seviyesinin 31,20-31,50 metre arasında değiştiğini aktaran Yüce, "Bu da bizim için bir alarm vermiyor. Kocaeli'nin aldığı miktar, bizim aldığımız miktarın çok daha altında. Kocaeli'nin almış olduğu suyun seviyesi ve miktarı bizden oldukça düşüktür." değerlendirmesinde bulundu.