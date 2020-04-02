Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Atatürk Alanı çevresinde inceleme yaptı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Alanı çevresinde yapımı devam eden cephe sağlıklaştırma projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisinde yapılan lostra, kaldırım ve parke çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, tedbiri elden bırakmadan programlarını gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Zorluoğlu'nun, Atatürk Alanı çevresinde yapımı devam eden cephe sağlıklaştırma projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisinde yapılan lostra, kaldırım ve parke çalışmalarını yerinde incelediği aktarılan açıklamada, çalışmaların son durumlarıyla ilgili de Fen İşleri Dairesi Başkanından bilgi aldığı kaydedildi.

"Şehir merkezimiz daha güzel bir görüntüye kavuşacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu da Trabzon'un en gözde yerinin dört bir yanında cephe sağlıklaştırması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yapılan çalışmaların önemine de dikkati çeken Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"13'ü tescilli olmak üzere toplam 43 binanın cephe sağlıklaştırılması, tabela kirliliğinin önlenmesi, tabelaların saklanması, cephelerin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi önemli bir işti. Biz bunu önemsedik ve ihalesini yaptık. Haziran sonu itibarıyla bitirmeyi düşünüyoruz. Çalışmaları sürdürürken meydanı şantiyeye çevirmemeye özen gösteriyoruz ve iş güvenliğine en üst noktada dikkat ediliyor. Şu anda bitmek üzere olan binamız çok güzel görünüyor. Çalışmalar tamamlandığında şehir merkezimiz daha güzel bir görüntüye kavuşacak."